Женщина соблазнила юношу вдвое младше себя и разозлила его родителей

The Thaiger: в Китае 19-летний юноша сделал предложение подруге матери вдвое старше его

Житель Китая решил жениться на близкой подруге матери и разозлил родителей. Об этом сообщает The Thaiger.

Мать 19-летнего юноши рассказала в сети, что была удивлена, когда узнала, что сын сделал предложение женщине вдвое старше его. Однако вскоре потрясенная женщина поняла, что избранница, которой ее отпрыск младше на 22 года, является ее давней подругой. Китаянка утверждает, что не догадывалась о романтических отношениях между приятельницей и отпрыском, хотя некоторые подозрения у нее были. Весной 2023 года подруга вызвалась присмотреть за юношей, когда его отец уехал в командировку.

Позже сын рассказал родителям, что хочет связать свою жизнь со взрослой женщиной, однако они были против его решения. «Как ей удалось соблазнить моего сына? Ей 41 год, она лишена обаяния и выглядит старше своего реального возраста лет на пять-шесть», — утверждает мать юноши.

Вскоре китаянка узнала, что ее знакомая не только испортила отношения между ней и сыном, но и задолжала ему 50 тысяч юаней (632 тысячи рублей). По словам матери, эта новость настолько сильно разозлила ее, что у нее поднялось давление.

Многие пользователи интернета поддержали женщину, однако попросили ее дать сыну возможность сделать самостоятельный выбор. «Мне кажется, это хорошая идея — позволить "тете" заботиться о нем. Пусть он живет своей жизнью и посмотрит, останется ли она такой же комфортной, как раньше», — пишет один человек. Некоторые пользователи также заявили, что невеста юноши обязана вернуть взятые в долг деньги, и призвали родителей не обеспечивать молодой семье материальную поддержку.

Ранее пользовательница TikTok, вышедшая замуж за мужчину на 22 года старше себя, поделилась историей своей любви.