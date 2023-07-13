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16:53, 13 июля 2023Наука и техника

Названы опасность и польза низких доз алкоголя

Early View: низкие дозы спиртного увеличили вероятность развития рака

Фото: Ash Edmonds / Unsplash

Канадские ученые назвали опасность и пользу низких доз алкоголя. Согласно результатам метаисследования, опубликованного в журнале Early View, даже небольшое количество спиртного может увеличить вероятность рака и болезней сердца.

В ходе работы авторы проанализировали 6000 статей, опубликованных в период с 2017 по 2021 год, отобрав четырнадцать метаанализов, которые соответствовали критериям систематического обзора. Специалисты рассмотрели соотношение риска между употреблением алкоголя и 18 заболеваниями.

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Команда пришла к выводу, что вероятность формирования определенных болезней возрастала вместе с увеличением употребления алкоголя. При этом даже низкие дозы спиртного провоцировали развитие ряда расстройств.

Так, мужчины, выпивающие в сутки одну стандартную дозу алкоголя, имели больше шансов заболеть туберкулезом, инфекциями нижних дыхательных путей, диабетом, эпилепсией, гипертонией, мерцательной аритмией, циррозом печени, панкреатитом и некоторыми видами рака. Однако то же количество спиртного оказывало на них защитный эффект от инсульта.

Для женщин возрастал риск развития диабета, инсульта и панкреатита, высокого артериального давления, эпилепсии, фибрилляции предсердий, цирроза печени, туберкулеза, инфекций нижних дыхательных путей и рака молочной железы, полости рта и глотки, пищевода, печени, гортани, а также колоректального рака.

Примечательно, что прием горячительных напитков в небольшом количестве сокращал вероятность ишемической болезни сердца, инсульта как у мужчин, так и у женщин, а у последних также диабета и панкреатита.

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    Елена Апазиди
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