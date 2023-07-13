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23:53, 13 июля 2023Спорт

Стало известно об участии Миранчука в сборах «Аталанты»

«Спорт-Экспресс»: российский футболист Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский футболист Алексей Миранчук отправится на сбор с итальянской «Аталантой». Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

Сбор пройдет в Клузоне с 14 по 22 июля. По информации источника, бергамаски проведут за это время несколько тренировочных матчей.

Отмечается, что интерес к полузащитнику, права на которого по-прежнему принадлежат «Аталанте», проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина». Однако ни один из клубов не готов платить за игрока запрошенную командой сумму в 10-12 миллионов евро.

11 августа 2022 года Миранчук стал футболистом «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место, а «Верона» финишировала на 17-й позиции. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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    Дарья Коршунова
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