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17:21, 13 июля 2023Забота о себе

Сексопатолог назвала способ говорить о внешности партнера без ссор

Сексопатолог Марин посоветовала не критиковать внешность партнера, чтобы избежать ссор

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Партнерам следует тщательнее подбирать слова и избегать прямой критики внешности, чтобы избежать ссор, считает сексопатолог Ванесса Марин. Ее советы публикует издание The List.

Марин посоветовала не критиковать прическу и одежду партнера, потому что в отношениях люди имеют право экспериментировать с внешностью и примерять новые образы. Также стоит избегать критических комментариев, если кто-то в паре просит оценить его внешность. Марин назвала подобные просьбы следствием неуверенности в себе: прося об оценке близкого, человек ищет способ убедиться в своей привлекательности. Поэтому сексопатолог посоветовала не высказывать первое, что приходит в голову, не льстить, а говорить правду о достоинствах человека. Такие слова подбодрят партнера и помогут почувствовать себя увереннее.

Кроме того, Марин подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не следует комментировать особенности внешнего вида партнера, которые невозможно исправить без серьезного вмешательства. Скорее всего, человек знает о своих недостатках и может переживать из-за них. Лишнее напоминание в этой ситуации будет бестактным и обидным.

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    Екатерина Улитина
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