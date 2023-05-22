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07:00, 22 мая 2023Забота о себе

Парам дали простой совет для улучшения интимной жизни

Сексопатолог Ванесса Марин посоветовала правильно проявлять инициативу в спальне

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

Сексопатолог Ванесса Марин считает, что парам следует научиться правильно инициировать секс для улучшения их интимной жизни. Она дала простой совет, как это сделать, пишет издание Women.com.

Специалистка отметила, что большинству людей нравится, когда их партнер проявляет инициативу в спальне. Сложность заключается в том, что не существует универсального способа правильно намекать на секс. Одни люди предпочитают прикосновения, другие реагируют только на высказанное вслух предложение. Марин посоветовала понаблюдать за партнером, чтобы выяснить, что нравится именно ему.

Психотерапевт объяснила, что прикосновения любят люди, которые ценят физические ласки и чувственные удовольствия. Любители поговорить стремятся наладить эмоциональную связь с партнером, прежде чем заняться с ним сексом.

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Кроме того, по словам Марин, существует тритий тип эротической инициативы, — проявления заботы. Люди, использующие этот подход, совершают различные действия, чтобы облегчить жизнь партнера. Они воспринимают секс как подтверждение того, что их усилия заметили и оценили. По словам Марин, к этому же типу относятся люди, которые намекают на секс с помощью шутливых заигрываний.

Марин подчеркнула, что в разных ситуациях люди могут по-разному инициировать близость. По ее мнению, понимание этих сигналов, поможет лучше узнать себя и партнера, и в конечном счете улучшить интимную жизнь.

Ранее коуч по сексу и отношениям Рут Рамзи посоветовала супругам относиться к сексу, как к хобби. По ее мнению, после нескольких лет брака парам следует планировать определенное время для интимной жизни.

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Екатерина Улитина
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