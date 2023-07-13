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16:04, 13 июля 2023Наука и техника

На Android-смартфонах нашли приложения-шпионы

TechRadar: приложения-шпионы с 1,5 миллиона загрузок нашли в Google Play

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Специалисты по безопасности нашли в Google Play вирусные приложения, связанные с китайскими хакерами. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам экспертов, обе программы были замаскированы под приложения для управления файлами на устройстве. Сервис-шпион под названием File Recovery & Data Recovery получил больше миллиона загрузок, а программа File Manager — около 500 тысяч установок. Специалисты выяснили, что приложения из Google Play собирали и отправляли конфиденциальные данные пользователей неизвестным организациям в Китае.

Проанализировавшие вирусные программы с 1,5 миллиона загрузок авторы отчета отметили, что часто подобные приложения злоупотребляют правами, которые просят выдать им владельцев Android-устройств. Как правило, программы запрашивают данные из книги контактов, изображения, аудио и видео, местоположение пользователя в реальном времени, сетевой код девайса, марку и модель смартфона.

В заключении специалисты отметили, что приложения от иностранных разработчиков могут навредить пользователям и национальной безопасности страны. «Законы и правила никогда не останавливали киберпреступников», — подытожили эксперты.

В начале июля специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о появлении опасного троянца Rasket. В отчете говорится, что при активации на устройстве вирусное ПО получает доступ к фотографиям, видео и документам, а также к сообщениям и контактам.

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    Андрей Ставицкий
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