Россиян предупредили о новой угрозе для смартфонов

Хакеры разработали способный шантажировать вирус для смартфонов на базе Android

Для смартфонов на базе Android появилась новая угроза — троянец Rasket. Этот вирус умеет получать доступ к личным данным владельца гаджета, а затем шантажировать и вымогать деньги. Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, какие способы защиты можно применить, чтобы обезопасить свой телефон и себя. Слова эксперта приводят «Известия».

Вредоносная программа распространяется под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора или лотерейных приложений. Когда троянец активируется на устройстве, он получает доступ к фотографиям, видео и документам, а также к сообщениям и контактам. Авторы троянца грозят обнародовать скомпрометированные данные, если владелец гаджета не заплатит им пять тысяч рублей. Но делать этого, как предупредил Галов, не стоит.

Отмечается, что функционал вируса позволяет в равной степени отнести его к вымогателям, СМС-троянцам и банковским вредоносам. «Таким образом, злоумышленники пытаются получить максимальную выгоду», — отмечает эксперт.

Понять, что в смартфоне «поселился» Rasket довольно просто, ведь цель злоумышленников именно в том, чтобы заявить владельцу устройства о себе и потребовать деньги. Защитить смартфон, по словам Галова, можно только используя антивирус.

Ранее заместитель генерального директора компании «Т1» Антон Якимов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) несет опасности для пользователей социальных сетей. В частности, с их помощью злоумышленники могут создавать программы, позволяющие подобрать пароли к чужим аккаунтам.