Лерчек раскрыла новые детали о деле обманувшей ее на миллионы рублей стилистки

Лерчек: стилистка Янковская продавала копии люксовых сумок с рынка под видом оригинала

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), раскрыла новые детали о деле обманувшей ее на миллионы рублей стилистки Эльвиры Янковской. Подробности приводит Telegram-канал Shot.

Инфлюэнсер на очной ставке рассказала, что экс-работница приобретала копии сумок люксовых брендов на московском рынке «Дубровка», после чего продавала их ей под видом оригинальных изделий. Бизнесвумен выяснила, что Янковская состоит в чате, где перепродают фейковые предметы гардероба.

Кроме того, по словам Лерчек, одна из ее подписчиц также показала нескольким продавцам на упомянутом рынке фото стилистки, и те опознали ее как постоянного клиента. Сама Янковская пока никак не комментировала появившуюся в сети информацию.

Лерчек 19 августа 2022 года разместила серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ. В феврале Янковскую заключили под домашний арест, однако в марте меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Летом 2022 года Чекалина поручила своему адвокату инициировать уголовное преследование стилистки. Мушаилов использовал для этого жалобу от имени другой девушки, которая не была в курсе ситуации. Махинация вскрылась после возбуждения налогового дела против самой Лерчек. Следователи нашли в телефоне ее мужа Артема Чекалина переписку, в которой шла речь о фабрикации дела стилистки.