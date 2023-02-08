Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:38, 8 февраля 2023Ценности

Обманувшую Lerchek на миллионы рублей стилистку заключили под домашний арест

Стилистку Эльвиру Янковскую заключили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве
Эльвира Янковская

Эльвира Янковская. Кадр: Клуб WN / Youtube

Стилистку Эльвиру Янковскую, которую российская блогерша Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) заподозрила в обмане на миллионы рублей, заключили под домашний арест после судебного слушания 4 февраля. Об этом сообщает Super.ru.

В распоряжение журналистов попали документы Перовского районного суда, из которых следует, что Янковская вновь стала подозреваемой по уголовному делу о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере. В частности, женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Обвиняемая зарегистрирована на значительном удалении от места проведения следственных действий. По месту регистрации она не проживает, в связи с чем суд считает доводы следователя, что обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, не лишены оснований», — говорится в судебном заключении.

Материалы по теме:
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября 2020

Известно, что теперь экс-работнице инфлюэнсера запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также покидать свою квартиру без письменного разрешения следователя. В случае признания Янковской виновной в совершении преступления ей может грозить от трех лет лишения свободы.

Сама стилистка в ходе судебного разбирательства полностью отрицала свою вину и выступала против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. В то же время Lerchek никак не прокомментировала решение суда в социальных сетях.

О махинациях Янковской Lerchek рассказала 19 августа. Тогда блогер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера. Впоследствии Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 УК РФ («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Названа причастная к выбору места подрыва «Северных потоков» страна
Мужчина похитил ношеное женское белье и одел в него свою секс-куклу
Кассир СДЭК подстроил ограбление пункта выдачи в Ногинске и попал на видео
В Британии запланировали обучение пилотов истребителей с Украины
Кержаков прокомментировал приглашение в европейский клуб
Зеленского раскритиковали за нарушение самого строгого вида этикета
В российской Арктике зафиксировали афтершоки землетрясения в Турции
В кабмине Британии рассказали о переговорах по передаче истребителей Украине
В России объяснили покупку Польшей HIMARS у США хитрой многоходовочкой
Танк переехал автомобиль в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.