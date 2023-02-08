Обманувшую Lerchek на миллионы рублей стилистку заключили под домашний арест

Стилистку Эльвиру Янковскую заключили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве

Стилистку Эльвиру Янковскую, которую российская блогерша Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) заподозрила в обмане на миллионы рублей, заключили под домашний арест после судебного слушания 4 февраля. Об этом сообщает Super.ru.

В распоряжение журналистов попали документы Перовского районного суда, из которых следует, что Янковская вновь стала подозреваемой по уголовному делу о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере. В частности, женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Обвиняемая зарегистрирована на значительном удалении от места проведения следственных действий. По месту регистрации она не проживает, в связи с чем суд считает доводы следователя, что обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, не лишены оснований», — говорится в судебном заключении.

Известно, что теперь экс-работнице инфлюэнсера запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также покидать свою квартиру без письменного разрешения следователя. В случае признания Янковской виновной в совершении преступления ей может грозить от трех лет лишения свободы.

Сама стилистка в ходе судебного разбирательства полностью отрицала свою вину и выступала против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. В то же время Lerchek никак не прокомментировала решение суда в социальных сетях.

О махинациях Янковской Lerchek рассказала 19 августа. Тогда блогер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера. Впоследствии Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 УК РФ («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество»).