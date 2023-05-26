В телефоне мужа Lerchek нашли новые детали о деле обманувшей ее стилистки

В телефоне мужа Lerchek Чекалина нашли компромат о сфабрикованном против стилистки деле

Следователи нашли в телефоне мужа блогерши Lerchek Артема Чекалина новые детали об уголовном деле стилистки Эльвиры Янковской, которая обманула инфлюэнсера на миллионы рублей. Об этом сообщает Mash.

Правоохранители обнаружили в смартфоне переписки с подругами Валерии Чекалиной, в которых последняя просила девушек написать фейковые заявления на бывшую работницу. Кроме того, в мессенджерах оказались чаты с должностными лицами, которые помогали сфабриковать дело против Янковской. Всего в телефоне было найдено 350 гигабайтов компромата.

О махинациях Янковской Lerchek впервые рассказала 19 августа 2022 года. Тогда блогер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера. Впоследствии Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ.

В феврале Янковскую заключили под домашний арест. Экс-сотруднику блогерши запретили общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться средствами связи, а также покидать свою квартиру без письменного разрешения следователя. Сама стилистка в ходе судебного разбирательства полностью отрицала свою вину и выступала против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.