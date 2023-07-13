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18:21, 13 июля 2023Ценности

Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

Блогерша Изабель рассказала, что подтянуть кожу можно с помощью банана вместо ботокса

Кадр: @isabelle.lux / TikTok

Блогерша Изабель (фамилия неизвестна) нашла дешевый способ омолодиться взамен ботоксу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 497,6 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом isabelle.lux рассказала, что подтянуть, увлажнить и осветлить кожу можно с помощью банана. Так, она порекомендовала втирать в лицо кожуру от упомянутого фрукта. «Я выполняю это действие каждое утро перед очищением, и с тех пор моя кожа такая сияющая», — заявила она.

По словам юзерши, данный продукт содержит натуральное масло, витамин С, а также антиоксиданты, которые влияют на эпидермис как бесплатный ботокс.

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Ролик стал вирусным и набрал 22,6 тысячи просмотров. Подписчики оценили рекомендацию пользовательницы сети в комментариях под постом. «Попробую!», «Мне нужно прямо сейчас купить бананы», «Теперь я буду пробовать этот метод каждый раз, когда ем банан», — написали они.

В июне блогер раскрыл простой способ сделать антивозрастную маску для лица в домашних условиях. По его словам, необходимо смешать редис с оливковым маслом и медом для омоложения.

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    Екатерина Ештокина
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