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10:14, 13 июля 2023Забота о себе

Названы способы сделать кожу идеальной без макияжа

Дерматолог Елена Богатова рассказала, что кожу делает красивой правильное питание и уход

Фото: Unsplash

Кожу делают красивой правильное питание и грамотный уход, рассказала дерматолог-косметолог, нутрициолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы выглядеть идеально без макияжа.

По словам косметолога, главный секрет красоты кожи — ее регулярное очищение. «Во время очищения удаляют загрязнения, избыток жира и мертвых клеток кожи, — пояснила Богатова. — Используйте мягкое очищающее средство, подходящее для вашего типа кожи, и очищайте лицо дважды в день, утром и вечером».

Увлажнение помогает сохранить кожу здоровой и сияющей, продолжила собеседница «Ленты.ру». Необходимо использовать увлажняющий крем, не забивающий поры. Наносить его следует после очищения.

Используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF, чтобы защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Повседневное применение солнцезащитного крема поможет предотвратить фотостарение и повреждения кожи

Елена Богатовадерматолог-косметолог

Здоровый образ положительно сказывается на внешности, напомнила Богатова. «Питайтесь правильно, пейте больше воды, откажитесь от вредных привычек, — настаивает она. — Составляйте рацион из разнообразной, качественной и богатой микроэлементами пищи».

Физическая активность способствует улучшению кровообращения и доставке кислорода коже. Регулярные тренировки помогают сохранить здоровую кожу и придают ей сияние

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Дерматолог-косметолог обратила внимание, что стресс вредит красоте и здоровью кожи. По ее словам, необходимо искать способы справляться со стрессом. В этом помогут занятия йогой или хобби.

Регулярный и качественный сон играет важную роль в здоровье кожи. Во время сна организм восстанавливается, и коже предоставляется возможность регенерироваться. Постарайтесь спать в тихом и темном помещении, создавая комфортные условия для качественного отдыха

Елена Богатовадерматолог-косметолог

Богатова предупредила, что частые прикосновения к лицу — враг его красоты. «Не дотрагивайтесь часто до лица, — говорит дерматолог-косметолог. — Постоянные прикосновения передают грязь и бактерии, что может вызвать появление прыщей и раздражения».

Также для поддержания красоты и здоровья кожи Богатова призвала использовать естественные маски и пилинги (с медом, овсянкой, йогуртом), правильно ухаживать за кожей вокруг глаз (специальными гелями), удалять макияж в конце дня.

Ранее дерматолог Ольга Саперова рассказала о связи окрашивания волос и облысения. Она назвала эту косметическую процедуру безвредной.

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    Вера Владзиевская
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