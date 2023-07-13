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09:43, 13 июля 2023Забота о себе

Изучающий старение врач перечислил полезные привычки для сохранения молодости

63-летний Марк Хайман назвал диету и спорт лучшими привычками для сохранения молодости

Фото: Kaylee Garrett / Unsplash

Американский врач-психиатр, изучающий вопросы старения, Марк Хайман рассказал, как ему удается выглядеть на 20 лет моложе реального возраста. Список полезных привычек для сохранения энергии в пожилом возрасте он перечислилв беседе с Insider.

63-летний врач утверждает, что его биологический возраст составляет 43 года. Он уверен, что сохранить молодость ему помогают здоровые привычки, которые останавливают старение на клеточном уровне. По словам мужчины, он каждый день просыпается в шесть утра, медитирует 20 минут, после чего пьет кофе и начинает работать.

Хайман каждый день тратит на спорт около трех часов: в первой половине дня он проводит силовую тренировку с эспандерами, далее ездит на велосипеде, плавает или гуляет. По его словам, упражнения с утяжелением помогли ему нарастить мышечную массу и уменьшить боли в спине. «Самые важные вещи — это физические упражнения и диета со здоровыми жирами и растительной пищей. Никакие добавки не могут их заменить», — отметил врач.

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Врач отметил, что билогические добавки могут принести дополнительную пользу. Он употребляет кератин для здоровья костей и мозга, а также пентадекановую кислоту (C15:0), которая, по его словам, помогает чувствовать себя энергетичным, улучшает сон и снижает стресс.

Ранее житель Нью-Йорка Крис Мирабайл назвал бесплатные способы помолодеть минимум на десять лет. Он посоветовал придерживаться правильного питания и заниматься спортом, чтобы остановить старость.

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    Екатерина Улитина
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