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11:47, 18 мая 2023Забота о себе

39-летний мужчина назвал бесплатные способы выглядеть на 23 года

Биохакер Крис Мирабайл назвал диету и спорт одними из главных секретов вечной молодости

Фото: James Yarema / Unsplash

Житель Нью-Йорка Крис Мирабайл утверждает, что нашел простой и доступный способ уменьшить биологический возраст минимум на десять лет. Главные секреты вечной молодости биохакер назвал в интервью Daily Mail.

Мужчина убежден, что самые эффективные способы помолодеть являются бесплатными. По его словам, соблюдение режима сна, диеты, занятия спортом и контроль за балансом полезных веществ в организме помогли ему в 39 лет выглядеть и чувствовать себя на 23 года. Он рассказал, что начал активно изучать вопрос сохранения молодости в 16 лет, после того, как перенес опухоль головного мозга и некоторое время был прикован к постели.

«90 процентов времени я соблюдаю здоровую диету, а в 10 процентах случаев позволяю себе немного расслабиться. Я думаю, что в совокупности — это идеальный подход, чтобы получить тот биологический возраст, который у меня есть», — поделился своим секретом Мирабайл. Американец признался, что по выходным может съесть суши, шоколадный пирог, пиццу или тирамису, но никогда не ест два «вредных» блюда в один день. Кроме того, по утрам он выпивает до четырех чашек кофе и иногда позволяет себе алкоголь.

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Мужчина также рассказал, что занимается спортом по 45-60 минут шесть раз в неделю, равномерно распределив по дням недели три кардиотренировки и три силовых занятия в спортзале. Он посоветовал каждый день ложиться в постель в интервале между 22:00 и 23:00 и спать по восемь часов в сутки. По его словам, важно, чтобы в спальне было темно и тихо.

Помимо этого, Мирабайл является поклонником пищевых добавок и сам основал бренд по выпуску витаминных комплексов. Он убежден, что практически у каждого современного человека имеется дефицит как минимум одного необходимого для полноценной работы организма вещества. Любитель здорового образа жизни советует пройти медицинское обследование и в случае выявления нехватки микроэлементов или витаминов восполнить ее с помощью таблеток.

Ранее дерматолог Теодора Мауро назвала распространенную привычку, которая приводит к раннему старению. По ее словам, манера сидеть опустив голову и ссутулившись приводит к появлению морщин на шее.

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Екатерина Улитина
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