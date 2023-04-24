Распространенную привычку назвали причиной раннего старения

Дерматолог Теодора Мауро: морщины на шее появляются из-за привычки сутулиться

Положение головы во время использования гаджетов может стать причиной преждевременного старения кожи на шее, предупредила дерматолог Теодора Мауро. Другие привычки, вызывающие раннее появление морщин, она назвала для статьи, опубликованной в The New York Times.

Специалистка отметила, что морщины на шее часто появляются из-за распространенных привычек сутулиться и опускать голову во время использования смартфона или ноутбука. По ее словам, люди, которые много времени проводят в таком положении, имеют синдром «компьютерной шеи» — они испытывают болевые ощущения и замечают глубокие морщины.

Мауро предупредила, что шея стареет быстрее, чем другие части тела, поэтому нуждается в тщательном уходе. Дерматолог посоветовала дважды в день наносить увлажняющий крем, никогда не забывать использовать солнцезащитные средства, а также отказаться от применения лосьонов с содержанием спирта и мыла, где есть щелочь.

По мнению Мауро, дольше сохранить молодость поможет здоровый образ жизни, отказ от курения и правильный уход за кожей. Однако избавиться от уже имеющихся морщин без помощи профессионального косметолога или пластического хирурга не получится, предупредила специалистка.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин назвал другие привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка может стать причиной преждевременного старения.

