Девушка осталась с цветными волосами после осветления в салоне красоты

Блогерша Лоис из Австралии осталась с желто-оранжевыми волосами после осветления в салоне

Блогерша Лоис (фамилия неизвестна) из Австралии решила изменить свой внешний вид в салоне красоты и осталась с цветными волосами. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом @lojemm рассказала, что захотела осветлить корни волос, которые отросли после окрашивания в оттенок блонд. По ее словам, на упомянутую услугу она потратила 700 австралийских долларов (42,9 тысячи рублей). Как утверждает инфлюэнсерша, после оказания услуги ее прическа приобрела неравномерный оттенок.

На размещенных кадрах она показала результат работы мастера, вследствие которой пряди у головы стали желтыми, а концы — оранжевыми. При этом Лоис отметила, что сотрудники салона отказались исправлять ситуацию и выгнали ее из заведения. «Они сказали, что ничего не могут с этим сделать, отдали мне вещи и закрыли дверь, пожелав хорошего вечера», — посетовала девушка.

Пользователи сети оценили произошедшее и решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Я бы не стала им платить, пока они это не исправили бы!», «Мне так жаль, что с вами это произошло», «Они вам просто испортили волосы», — написали они.

В июне блогерша Мишель Эстрада сделала коррекцию губ в салоне красоты и показала неожиданные последствия. Инфлюэнсерша призналась, что решила улучшить внешность и вколола один шприц наполнителя в указанную зону. Впоследствии, по ее словам, часть лица начала деформироваться и приобретать неестественные размеры.