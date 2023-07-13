В России разработали «Прометей» для создания роботизированных танков

«Ростех» разработал комплекс «Прометей» для создания роботизированных танков и БМП

Госкорпорация «Ростех» создала программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любые бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП) или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины. Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал ТАСС.

Он отметил, что роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица», которую разработал входящий в госкорпорацию ВНИИ «Сигнал», продемонстрировала «реальные возможности» и эффективность управления техники с помощью пульта.

«Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс "Прометей". С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную. Это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная», — сказал Оздоев.

Он добавил, что проект развивается в сторону повышения автономности: боевая машина сможет двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку без участия оператора. Также машина с «Прометеем» сможет в автономном режиме определять оптимальный маршрут, обходить препятствия и обрабатывать информацию с помощью технического зрения.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что роботизированную БМП с модулем «Синица» уже сегодня можно применять на поле боя на равных с машинами, которыми управляет экипаж.