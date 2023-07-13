Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:40, 13 июля 2023Наука и техника

В России разработали «Прометей» для создания роботизированных танков

«Ростех» разработал комплекс «Прометей» для создания роботизированных танков и БМП

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» создала программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любые бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП) или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины. Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал ТАСС.

Он отметил, что роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица», которую разработал входящий в госкорпорацию ВНИИ «Сигнал», продемонстрировала «реальные возможности» и эффективность управления техники с помощью пульта.

«Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс "Прометей". С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную. Это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная», — сказал Оздоев.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Он добавил, что проект развивается в сторону повышения автономности: боевая машина сможет двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку без участия оператора. Также машина с «Прометеем» сможет в автономном режиме определять оптимальный маршрут, обходить препятствия и обрабатывать информацию с помощью технического зрения.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что роботизированную БМП с модулем «Синица» уже сегодня можно применять на поле боя на равных с машинами, которыми управляет экипаж.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

    Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию беспилотников

    Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости

    Влияние конфликта на Украине на российскую экономику оценили

    Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке

    Полицейский из Лас-Вегаса ограбил три казино из-за игровых долгов

    В Киеве запретили слушать русские песни в публичных местах

    Россияне бросились скупать жилье за границей

    Российская футболистка «Челси» оценила влияние международной ситуации на карьеру

    В России разработали «Прометей» для создания роботизированных танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости