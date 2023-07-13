Российских бодибилдеров допустили к международным турнирам

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила россиян и белорусов к турнирам

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать только под флагом IFBB. Россиян также могут допустить на мероприятия IFBB Invitational при условии получения приглашения от оргкомитетов.

В марте 2022 года российский и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров. При этом ELITE PRO атлетам было разрешено продолжить выступления на соревнованиях.

12 июня Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустила российских спортсменов к турнирам. Атлеты должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.