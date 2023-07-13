Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:30 (Мск)
Нефтчи Ф
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Арарат-Армения
Сегодня
18:00 (Мск)
Эгнатия
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Нюрнберг
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алашкерт
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал Тв
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Железничар
Сегодня
21:30 (Мск)
Динамо Мн
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
14:29, 13 июля 2023Спорт

Российских бодибилдеров допустили к международным турнирам

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила россиян и белорусов к турнирам

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать только под флагом IFBB. Россиян также могут допустить на мероприятия IFBB Invitational при условии получения приглашения от оргкомитетов.

В марте 2022 года российский и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров. При этом ELITE PRO атлетам было разрешено продолжить выступления на соревнованиях.

12 июня Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустила российских спортсменов к турнирам. Атлеты должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россиянам рассказали о самом выгодном ремонте

    У масонской ложи в центре Афин произошел взрыв

    Полиция начала розыск пристававшего к российским школьницам извращенца

    Крупнейший мировой поставщик захотел запретить экспорт риса

    Водонаева обвинила Собчак во лжи

    Народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали

    Врач рассказала о некрозе и рубцах на лице после самодельных уколов красоты

    Российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

    Российских бодибилдеров допустили к международным турнирам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости