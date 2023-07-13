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14:12, 13 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о захвате невредимой американской БМП Bradley

Рогов: ВС России захватили невредимую американскую БМП Bradley на запорожском фронте

Фото: Rfe / Rl / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России захватили невредимую американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Речь идет как раз о линии фронта в Запорожской области. Захватили целую вражескую боевую технику ребята из подразделения "Керчь" 42-й дивизии 58-й армии», — сообщил Рогов.

Ранее в сети появилось видео, на котором российские бойцы из отряда «Керчь» демонстрируют захваченную БМП и передают привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

11 июля в Запорожской области сообщили о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) трех танков Leopard и пяти БМП Bradley.

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    Алевтина Запольская
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