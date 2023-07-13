В Запорожской области рассказали о захвате невредимой американской БМП Bradley

Рогов: ВС России захватили невредимую американскую БМП Bradley на запорожском фронте

Вооруженные силы (ВС) России захватили невредимую американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Речь идет как раз о линии фронта в Запорожской области. Захватили целую вражескую боевую технику ребята из подразделения "Керчь" 42-й дивизии 58-й армии», — сообщил Рогов.

Ранее в сети появилось видео, на котором российские бойцы из отряда «Керчь» демонстрируют захваченную БМП и передают привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

11 июля в Запорожской области сообщили о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) трех танков Leopard и пяти БМП Bradley.