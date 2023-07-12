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13:16, 12 июля 2023Бывший СССР

Захваченная российскими военными американская БМП Bradley попала на видео

Российские военнослужащие из отряда «Керчь» показали захваченную БМП Bradley на видео

Захваченная российскими военнослужащими из отряда «Керчь» американская боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley попала на видео. Соответствующие кадры из соцсетей появились в Telegram-канале RT.

«Передаем привет пану [президенту Украины Владимиру] Зеленскому (...) Сейчас мы пригоним мотолыгу [тягач МТ-ЛБ] и заберем эту *** (ерунду — прим. «Ленты.ру»)», — говорят в ролике бойцы, показывая трофейную технику.

Ранее в июле сообщалось, что российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Операция по ее эвакуации длилась два дня под артобстрелом.

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    Варвара Кошечкина
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