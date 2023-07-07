Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

Бойцы БАРС-11 и «Царских волков» завершили двухдневную операцию по эвакуации Storm Shadow

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил глава Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, ракета была разрушена лишь частично, поскольку упала плашмя. «Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал Рогозин.

Глава «Царских волков» добавил, что в снаряде использована электроника очень высокого уровня. В частности, на ней работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Российские бойцы блокировали передатчик, однако им все равно пришлось «практически не спать» с ней, рассказал он.

Операция по эвакуации проводилась под артобстрелом

В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня, добавил он.

В настоящее время ракету направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат

алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО. «Надеюсь, "трепанация" системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для нашей ПВО противоядие и усмирить британо-французский шторм», — заявил Рогозин.

6 июля казаки из отряда «Барс-11» показали первую англо-французскую крылатую ракету Storm Shadow, которая стала их трофеем.

В США потерю ракеты назвали нежелательным событием

Американский портал The War Zone прокомментировал захват ракеты, отметив, что информация, которую могут получить россияне, может стать чувствительной для Запада из-за устройства этого оружия. Кроме того, авторы материала назвали потерю в значительной степени неповрежденного снаряда нежелательным событием.

«Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны», — пишет издание. Наиболее же секретным элементом ракеты является система наведения боеприпаса. В случае, если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника окажутся в доступе потенциального противника, то с их помощью он сможет найти больше уязвимостей Storm Shadow, говорится в материале.

Ранее российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Мнение о влиянии ракет Storm Shadow на ход боя в России и Великобритании не совпало

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес оценил влияние ракет на ход конфликта на Украине. По его словам, крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ), значительно повлияли на боевые действия.

Ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя. Они оказали воздействие на Российскую армию Бен Уоллес министр обороны Великобритании

В то же время в Минобороны России заявили о низкой эффективности боевого применения переданных Киеву Storm Shadow. В военном ведомстве отметили, что ракеты британского производства «все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры (...) либо падают плашмя, не разрываясь».