Минобороны сообщило о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны России: перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow

Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS.

Помимо этого, Минобороны сообщило о сбитии двух украинских штурмовиков Су-25 в небе над Донецкой народной республикой.

5 июля Минобороны заявило о низкой эффективности боевого применения переданных Киеву Storm Shadow. В военном ведомстве отметили, что ракеты британского производства «все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры (...) либо падают плашмя, не разрываясь».

