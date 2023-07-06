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14:11, 6 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25 в ДНР

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские самолеты сбили в Донецкой народной республике (ДНР) в районе населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка. Помимо этого, средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.

Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27. Истребитель воздушных сил Украины был сбит в районе Каменки в Херсонской области.

До этого удалось перехватить самолет Су-27 и вертолет Ми-8.

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    Анастасия Шейкина
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