Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25 в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские самолеты сбили в Донецкой народной республике (ДНР) в районе населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка. Помимо этого, средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.

Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27. Истребитель воздушных сил Украины был сбит в районе Каменки в Херсонской области.

До этого удалось перехватить самолет Су-27 и вертолет Ми-8.