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19:48, 5 июля 2023Россия

Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о боеспособности российских войск
Тони Радакин

Тони Радакин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Минобороны России назвало ложью слова начальника Штаба обороны британской армии адмирала Тони Радакина о боеспособности российских войск. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Так министерство отреагировало на публикацию издания Financial Times, в которой Радакин заявил о якобы утрате Вооруженными силами России половины своей боеспособности.

Заявления британского военного «обескураживают вселенским масштабом вранья», — отметили в Минобороны. Там также напомнили о сотнях «"неожиданно" сгоревших» единиц военной техники, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также в военном ведомстве заявили о низкой эффективности британских крылатых ракет Storm Shadow, которые «все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры (...) либо падают плашмя, не разрываясь».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал главное преимущество российской армии над вооруженными силами НАТО. Таким преимуществом, по мнению офицера, является мощь артиллерии в сочетании со средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В серии адресованных «кабинетным генералам» сообщений Риттер развил мысль о неспособности Североатлантического альянса участвовать в затяжном конфликте наподобие украинского. Одной из причин этого экс-разведчик назвал невозможность добиться доминирования авиации НАТО в случае противостояния с Россией.

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    Алан Босиков
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