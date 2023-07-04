Бывший разведчик США назвал главное преимущество России в борьбе с НАТО

Бывший разведчик США Риттер: артиллерия станет главным преимуществом РФ в борьбе с НАТО

Мощь артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) изменит правила игры, если возникнет прямой конфликт между Россией и Западом. О таком преимуществе страны в возможной борьбе с НАТО заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своем Twitter.

В сети он выложил ряд постов, обращенных к «кабинетным генералам», которые продолжают критиковать Россию. Риттер призвал таких людей поразмышлять над тем, что США и НАТО сделали за последние 20 лет. Он также предвосхитил ответ «кабинетных генералов», сказав, что ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не смогли бы продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвуют Украина и Россия. «И это за пределами их воображения», — написал Риттер.

Кроме того, бывший разведчик ВС США заявил, что высокоточные боеприпасы не помогут НАТО, если страны блока ополчатся против России. Риттер счел, что все системы доставки будут быстро разбиты ответным огнем. «Превосходство российской артиллерии меняет правила игры», — констатировал эксперт.

Помимо этого, он указал на то, что западная авиация также может быть уничтожена при помощи разветвленной сети ПВО. «Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию с таким грозным противником, как Россия», — добавил Риттер.

В заключение он сказал, что сегодня США адаптировались к войне, основанной лишь на полном доминировании своих военных систем. Такой метод сработал в Афганистане и Ираке, напомнил Риттер. При этом он усомнился, что это поможет в условиях столкновения американцев с Россией.

Ранее бывший разведчик ВС США также сравнил поведение России и Украины в конфликте. Риттер счел, что Москва продолжает действовать объективно, тогда как Киев спешит и только проигрывает. У Украины нет шансов победить Россию, заключил он.