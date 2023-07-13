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19:22, 13 июля 2023Наука и техника

Китай использует двухпусковую схему для отправки человека на Луну

В китайской лунной миссии, запланированной на 2030 год, будет два ракетных пуска

Фото: Neven Krcmarek / Unsplash

В китайской лунной миссии, запланированной на 2030 год и предполагающей высадку человека на поверхность естественного спутника Земли, будет два ракетных пуска. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на заявление заместителя главного инженера программы пилотируемых космических полетов Китая Чжан Хайляня, сделанное на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме, который проходит в городе Ухань. По его словам, Китай использует двухпусковую схему для отправки человека на Луну: первая ракета будет выводить корабль с экипажем, тогда как вторая — спускаемый аппарат.

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В мае Управление программы пилотируемых полетов Китая заявило, что до 2030 года страна планирует отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.

В апреле конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.

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    Иван Потапов
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