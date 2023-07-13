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16:08, 13 июля 2023Путешествия

Получивших ВНЖ за границей россиян захотели обязать докладывать об этом

МИД захотел обязать получивших ВНЖ за границей россиян докладывать об этом

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России захотели обязать получивших гражданство или вид на жительство (ВНЖ) за границей россиян докладывать об этом. Текст проекта приказа МИД опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что соотечественники должны будут известить власти РФ о получении документов через посольства или консульства. Сделать это необходимо в течение 60 дней с момента их приобретения.

Ранее в июле стало известно, что Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля следующего года. Об этом сообщает Консульский департамент МИД России. Въезд без виз разрешен для граждан России, посещающих азиатскую страну с туристическими или деловыми целями через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

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    Фариза Бацазова
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