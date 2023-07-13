Появилось видео спора между Зеленским и Рютте из-за чашки кофе

«Пул №3»: лидеры Украины и Нидерландов Зеленский и Рютте поспорили из-за чашки кофе

На прошедшем саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поспорили из-за чашки кофе. Видео с этим эпизодом опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На ролике видно, как Рютте садится за стол переговоров и просит принести ему кофе. Зеленский предлагает отдать ему свою чашку. На это Рютте отвечает: «Нет-нет. Вы воюете, это ваш кофе. Вам это нужно», и отодвигает чашку обратно украинскому президенту.

В итоге Зеленский предлагает разделить чашку пополам.

Ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок поделился своим мнением об итогах саммита НАТО в Вильнюсе для Украины. По его мнению, основным итогом стало продолжение поддержки Киева.