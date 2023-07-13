Дело о покушении возбудили после подрыва мопеда в Феодосии

СК возбудил дело о покушении из-за подрыва мопеда в Феодосии

В Феодосии возбудили уголовное дело о покушении по факту взрыва в жилом квартале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что взрывное устройство, которое сдетонировало вечером 12 июля около подъезда многоквартирного дома, было установлено на мопеде. В результате взрыва во внутренней части двора почти во всех окнах выбило стекла, также пострадали две пенсионерки 61 года и 85 лет. Их госпитализировали, травмы не представляют угрозы для жизни. Устанавливается водитель мопеда и причастные к взрыву лица.

Ранее сообщалось, что в Самарской области силовики предотвратили взрыв на газопроводе, обезвредив СВУ за минуты.

