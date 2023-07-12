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10:26, 12 июля 2023Силовые структуры

Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

В Самарской области силовики предотвратили взрыв на газопроводе, обезвредив СВУ за минуты

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Самарской области силовики предотвратили взрыв на газопроводе, обезвредив бомбу за несколько минут до детонации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Утром на 967-м километре газопровода «Челябинск — Петровск» было зафиксировано падение давления в трубе. При обследовании участка работники обнаружили в ней отверстие с пакетом, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).

Прибывшие на место взрывотехники установили, что бомба собрана из взрывчатки и детонатора. В качестве таймера был будильник «Рубин» с установленным временем взрыва на 12:00. СВУ обезвредили за несколько минут до детонации.

В настоящее время полицейские ведут поиск заложивших бомбу.

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    Любовь Ширижик
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