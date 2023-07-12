Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

В Самарской области силовики предотвратили взрыв на газопроводе, обезвредив СВУ за минуты

В Самарской области силовики предотвратили взрыв на газопроводе, обезвредив бомбу за несколько минут до детонации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Утром на 967-м километре газопровода «Челябинск — Петровск» было зафиксировано падение давления в трубе. При обследовании участка работники обнаружили в ней отверстие с пакетом, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).

Прибывшие на место взрывотехники установили, что бомба собрана из взрывчатки и детонатора. В качестве таймера был будильник «Рубин» с установленным временем взрыва на 12:00. СВУ обезвредили за несколько минут до детонации.

В настоящее время полицейские ведут поиск заложивших бомбу.