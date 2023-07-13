Нутрициолог назвал способ сохранить мышечную массу при похудении

Нутрициолог Коллинз: упражнения и диета помогут предотвратить потерю мышц при похудении

При похудении с помощью диет невозможно полностью остановить потерю мышечной массы, убежден британский нутрициолог Адам Коллинз. Как замедлить этот процесс и сохранить мышцы, он рассказал изданию The Conversation.

Коллинз объяснил, что потеря мышечной массы влияет на внешний вид человека, его силу, энергию и метаболизм. «Это имеет серьезные последствия. Замедление метаболизма в конечном итоге может привести к набору веса после похудения», — предупредил специалист. Он подчеркнул, что в зависимости от генетической предрасположенности сокращение объема мышечной ткани может быть больше или меньше, но совсем избежать его невозможно. По его данным, если человек похудел на 10 процентов, в среднем 20 процентов от ушедшего веса составляют мышцы.

Коллинз назвал сомнительными заверения некоторых экспертов, что определенные продукты, системы питания или масса тела хоть как-то замедляют этот процесс. «Учитывая все вышесказанное, единственный способ предотвратить некоторую потерю мышечной массы при похудении — это сочетать упражнения, особенно с отягощением, и диету с высоким содержанием белка», — сказал специалист.

Коллинз добавил, что в среднем человеку нужно 0,8 грамма белка на каждый килограмм массы тела. Однако при активных занятиях спортом этот показатель должен быть выше — примерно 1,2-1,5 грамма на килограмм веса. Также нутрициолог посоветовал употреблять больше белка пожилым людям. При этом врач предупредил, что чрезмерное его потребление может навредить здоровью. По его словам, если дневная доза приближается к 2,5 грамма на килограмм, снижается способность организма вырабатывать глюкозу, а почки и печень испытывают большую нагрузку.

Хотя Коллинз считает тренировки и белковую диету важным условием похудения, он рекомендовал не зацикливаться на них, поскольку на похудение влияет множество других факторов. Лучшим вариантом для эффективной потери веса он назвал режим, который человек сможет соблюдать долго и без срывов.

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