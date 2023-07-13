Собака привела соседку к потерявшему сознание хозяину и спасла ему жизнь

Metro: в Великобритании собака спасла жизнь потерявшему сознание хозяину

В Великобритании собака для помощи глухим и слабослышащим людям по кличке Вив спасла жизнь хозяину, позвав на помощь соседку. Об этом сообщает Metro.

60-летний Стивен Дак из города Дарлингтон, графство Дарем, гулял с собакой-помощником Вив в парке и присел на скамейку, когда внезапно почувствовал себя плохо. Когда хозяин потерял сознание и упал на землю, Вив сразу попыталась обратиться за помощью к прохожим, хотя и не была обучена правильному поведению в критических ситуациях.

По пути она встретила соседку хозяина по имени Элли. «Я шла домой с работы, когда увидела, что Вив беспокойно бегает по улице. Она подошла ко мне и залаяла. Я пошла за ней, и она привела меня к тропинке, на которой лежал Стивен», — рассказывает женщина.

Элли не смогла сдвинуть Стивена с места, поэтому побежала за помощью к другому соседу. Когда они вернулись к лежащему без сознания Даку, Вив сидела у его ног. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, а затем позвонили жене мужчины, обнаружив номер ее телефона на ошейнике собаки.

Когда Дак пришел в себя, рядом с ним уже были парамедики и жена. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Мужчина отделался ушибами, и вскоре его отправили домой.

«Вив — собака для глухих, она не обучена оказывать помощь в случае обморока или приступа. Она могла бы вернуться домой или убежать, но осталась со мной и позвала людей. Это говорит о нашей тесной связи», — утверждает хозяин.

Стивен завел собаку-помощника в 2022 году после того, как стал плохо слышать. По словам мужчины, из-за проблем со слухом он был вынужден уволиться с работы, долгое время чувствовал себя подавленным и не хотел выходить из дома. Однако с появлением Вив его жизнь изменилась. «Я знаю, что могу положиться на нее, если кто-то зашел в дом или сработала пожарная сигнализация. Важно и то, что с ней у меня есть повод ходить на прогулки», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Индии домашняя собака защитила хозяина от нападения медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире. Борьба продолжалась несколько минут, пока мужчина не сумел укрыться в безопасном месте.