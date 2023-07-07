Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:07, 7 июля 2023Из жизни

Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

Times of India: собака в Индии спасла хозяина от напавшего на него медведя-губача

Фото: Unsplash

Домашняя собака в индийском населенном пункте Нарейнапер, штат Уттар-Прадеш, защитила хозяина от нападения медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире. Об этом сообщает Times of India.

40-летний фермер Гасиярам, вместе с двумя друзьями и собакой отправился искать в лес скот, который был на выпасе. В лесу на группу напал медведь-губач с тремя медвежатами. Животное сочло людей угрозой для потомства.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Друзья Гасиярама забрались на дерево, а сам фермер не успел скрыться от дикого животного. Тогда собака бросилась на губача, сразилась с ним и спасла своего хозяина. Борьба продолжалась несколько минут, пока фермер не нашел укрытие в безопасном месте.

Собака вернулась к нему после того, как ей удалось прогнать медведя в лес. В результате встречи с диким зверем Гасиярам получил травмы носа, живота и других частей тела.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире.

Ранее сообщалось, что cобака породы ротвейлер в городе Квинсбург, ЮАР, спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и спряталась в диване. Собака два дня отгоняла хозяина от дивана, на котором мужчина обычно сидел каждый день.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Подозреваемых в нападении на московского адвоката задержали в Санкт-Петербурге

    В США заявили о блокировке 500 миллионов долларов активов российских олигархов

    Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы закроют на день

    Франция призвала ЕС не лезть во внутренние дела страны

    Джареда Лето заметили на отдыхе с 26-летней моделью

    Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

    Легендарный рестлер Халк Хоган похудел на 18 килограммов и рассказал о диете

    На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

    Видео с ценами на шезлонги на пляже Сочи возмутило россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости