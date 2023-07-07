Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

Times of India: собака в Индии спасла хозяина от напавшего на него медведя-губача

Домашняя собака в индийском населенном пункте Нарейнапер, штат Уттар-Прадеш, защитила хозяина от нападения медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире. Об этом сообщает Times of India.

40-летний фермер Гасиярам, вместе с двумя друзьями и собакой отправился искать в лес скот, который был на выпасе. В лесу на группу напал медведь-губач с тремя медвежатами. Животное сочло людей угрозой для потомства.

Друзья Гасиярама забрались на дерево, а сам фермер не успел скрыться от дикого животного. Тогда собака бросилась на губача, сразилась с ним и спасла своего хозяина. Борьба продолжалась несколько минут, пока фермер не нашел укрытие в безопасном месте.

Собака вернулась к нему после того, как ей удалось прогнать медведя в лес. В результате встречи с диким зверем Гасиярам получил травмы носа, живота и других частей тела.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире.

Ранее сообщалось, что cобака породы ротвейлер в городе Квинсбург, ЮАР, спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и спряталась в диване. Собака два дня отгоняла хозяина от дивана, на котором мужчина обычно сидел каждый день.

