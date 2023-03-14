Ротвейлер спас хозяина от притаившейся в диване смертельно ядовитой змеи

Daily Star: пес спас хозяина от черной мамбы, которая заползла в дом и спряталась в диване

Собака породы ротвейлер в городе Квинсбург, ЮАР, спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи, которая заползла в дом и спряталась в диване. Об этом сообщает Daily Star.

Собака два дня отгоняла хозяина от дивана, на котором мужчина обычно сидел каждый день. Когда мужчина понял, что пес лает на что-то, что находится за диваном, он отодвинул его и обнаружил притаившуюся черную мамбу, длина которой составляла 2,2 метра.

Пес бросился на рептилию, чтобы сразиться с ней, но мужчина вовремя успел схватить животное и оттащить от дивана.

Владелец животного вызвал змеелова Ника Эванса, который приехал на место происшествия и изловил змею. Он выпустил черную мамбу в дикой природе. В результате произошедшего никто не пострадал.

Эванс подчеркнул, что владельцам собак не стоит позволять своим питомцам нападать на змей, так как это может привести к гибели собаки.

Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен. Для гибели человека достаточно двух капель яда черной мамбы. Эта рептилия одна из самых опасных в мире. Черные мамбы считаются агрессивными, но стараются прятаться от человека. В случае угрозы они стремятся скрыться.

Ранее сообщалось, что змеелов в городе Пайтаун, ЮАР, спас застрявшую в туалете жилого дома смертельно ядовитую черную мамбу. Чтобы высвободить застрявшую змею, мужчина заручился помощью охранника.

