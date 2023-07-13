ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Елизаветовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали четыре прилета», — пояснил глава области.

В результате атаки ВСУ в одном из домов произошло возгорание. Помимо того, продолжил губернатор, в двух домах оказались выбиты окна, пострадали фасады и заборы. Также зафиксировано повреждение газовой трубы.

Ранее Старовойт заявил, что в Суджанском районе российские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский FPV-дрон. По его словам, при ударе об землю беспилотник взорвался.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.