Приземленный пограничниками дрон ВСУ взорвался в российском регионе

Губернатор Старовойт сообщил, что пограничники приземлили дрон ВСУ в Курской области

Российские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы приземлили FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, при ударе об землю беспилотник взорвался. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

К своему посту губернатор также приложил кадры, на которых видно обломки дрона.

По информации из открытых источников, FPV(First Person View)-беспилотники оснащены камерой, в реальном времени передающей видео на экран пилота, который может управлять дроном в режиме от первого лица.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Троицкого Кореневского района со стороны Украины пострадала женщина. Ее доставили в Глушковскую больницу с осколочным ранением плеча. Снарядами также были повреждены хозяйственные постройки в нескольких домовладениях и перебита линия электропередачи.