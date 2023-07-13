Врач рассказала о некрозе и рубцах на лице после самодельных уколов красоты

Врач Литевская: женщины могут изуродовать себя навсегда, делая самодельные уколы красоты

Самодельные уколы красоты, купленные в онлайн-магазинах, приводят к некрозу, появлению рубцов на лице и другим тяжелым последствиям. Об этом «Ленте.ру» рассказала косметолог, дерматовенеролог клиники «Философия красоты и здоровья» Ольга Литевская.

В июле в интернете появились публикации, рассказывающие о новом всплеске интереса к филлерам для губ и другим уколам красоты, которые самостоятельно делают в домашних условиях. Женщины пытаются сэкономить на услугах косметологов и, по словам Литевской, не осознают, что могут изуродовать себя навсегда и нанести непоправимый вред здоровью.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что специалист, занимающийся введением филлеров в губы, разбирается в анатомии, владеет техникой и сумеет оперативно и без последствий исправить недочеты. «Незнающий же человек, который сам себе вводит препарат, не знает, на какую глубину его нужно вводить и как именно, — комментирует она. — Человек без знания анатомии может попасть в сосуд, получить некроз, занести инфекцию».

Кроме того, врач обратила внимание, что, приобретая филлер в онлайн-магазинах, нельзя быть уверенным в его безопасности.

Непонятный наполнитель при введении может повести себя непредсказуемо. Неизвестно, как ткани лица отреагируют на него. Кроме того, сама процедура очень болезненная. Если специалист сделает что-то не так, он всегда знает, как это исправить, чтобы не допустить непоправимых последствий. Самоучки же не осознают, что могут изуродовать себя навсегда

Ольга Литевская косметолог, дерматовенеролог

Литевская добавила, что при самостоятельном введении в ткани лица непонятных филлеров могут развиться анафилактический шок, закупорка сосудов и другие необратимые последствия. «Были случаи когда филлер убирали хирургически, оставляя рубцы. И после операции на лице оставались рубцы», — резюмировала врач.

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