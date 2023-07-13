Косметолог рассказала о знаменитостях с испорченной из-за филлеров внешностью

Врач Елена Богатова: при увлечении филлерами для лица можно испортить природную красоту

При увлечении филлерами для лица и нерациональном их применении можно испортить природную красоту, уверяет дерматовенеролог, косметолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала о знаменитостях, пострадавших из-за косметологии.

Богатова объяснила, что филлеры, обычно содержащие гиалуроновую кислоту, избавляют от морщин, придают лицу свежий вид и добавляют объем в некоторых его зонах. Однако положительного эффекта можно и не дождаться, если проводить процедуру у некомпетентного косметолога, увлекаться филлерами или даже вводить их самостоятельно, предупреждает врач.

Зачастую, по ее словам, женщины решаются на процедуру, глядя на знаменитостей, которым удалось похорошеть с помощью косметологии. Однако есть и неудачные примеры, говорит Богатова.

Например, у модели Алены Шишковой возникли проблемы с внешностью после процедур с филлерами. Виной тому — чрезмерное использование филлеров или неумелая техника их введения. Когда филлеры вводятся в большом количестве или в неподходящие области лица, оно приобретает одутловатый вид Елена Богатова врач-косметолог

Также, отметила врач, одно время филлерами увлекались модель Кайли Дженнер и ее старшая сестра Ким Кардашьян. Дженнер признавала, что применяла филлеры для увеличения губ, говорит Богатова. С той же целью их использовала и Кардашьян. Однако со временем они заявили, что предпочитают более естественные и менее инвазивные способы поддержания красоты.

Также актрис Меган Фокс и Линдсей Лохан поклонники обвиняли в том, что они перегнули палку с филлерами, из-за чего их лица стали выглядеть ненатурально Елена Богатова врач-косметолог

Богатова добавила, что в целом филлеры могут быть безопасными и эффективными при правильном использовании и введении квалифицированным специалистом. Прежде чем решиться на такую процедуру, важно проконсультироваться с врачом-косметологом или пластическим хирургом. Специалист должен обсудить ожидания пациента, рассказать о возможных рисках и побочных эффектах, а также — о своем опыте и квалификации.

«При использовании филлеров важно придерживаться принципа постепенности. Лучше начать с небольшого количества и постепенно его увеличивать, чтобы достичь желаемого результата, — говорит врач-косметолог. — Помните, что эффект от филлеров не вечный. Обычно они рассасываются в период от нескольких месяцев до года. Тогда процедуру приходится повторять».

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