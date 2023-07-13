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11:32, 13 июля 2023Забота о себе

Косметолог рассказала о знаменитостях с испорченной из-за филлеров внешностью

Врач Елена Богатова: при увлечении филлерами для лица можно испортить природную красоту

Фото: Andrew Kelly / Reuters

При увлечении филлерами для лица и нерациональном их применении можно испортить природную красоту, уверяет дерматовенеролог, косметолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала о знаменитостях, пострадавших из-за косметологии.

Богатова объяснила, что филлеры, обычно содержащие гиалуроновую кислоту, избавляют от морщин, придают лицу свежий вид и добавляют объем в некоторых его зонах. Однако положительного эффекта можно и не дождаться, если проводить процедуру у некомпетентного косметолога, увлекаться филлерами или даже вводить их самостоятельно, предупреждает врач.

Зачастую, по ее словам, женщины решаются на процедуру, глядя на знаменитостей, которым удалось похорошеть с помощью косметологии. Однако есть и неудачные примеры, говорит Богатова.

Например, у модели Алены Шишковой возникли проблемы с внешностью после процедур с филлерами. Виной тому — чрезмерное использование филлеров или неумелая техника их введения. Когда филлеры вводятся в большом количестве или в неподходящие области лица, оно приобретает одутловатый вид

Елена Богатоваврач-косметолог

Также, отметила врач, одно время филлерами увлекались модель Кайли Дженнер и ее старшая сестра Ким Кардашьян. Дженнер признавала, что применяла филлеры для увеличения губ, говорит Богатова. С той же целью их использовала и Кардашьян. Однако со временем они заявили, что предпочитают более естественные и менее инвазивные способы поддержания красоты.

Также актрис Меган Фокс и Линдсей Лохан поклонники обвиняли в том, что они перегнули палку с филлерами, из-за чего их лица стали выглядеть ненатурально

Елена Богатоваврач-косметолог
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Богатова добавила, что в целом филлеры могут быть безопасными и эффективными при правильном использовании и введении квалифицированным специалистом. Прежде чем решиться на такую процедуру, важно проконсультироваться с врачом-косметологом или пластическим хирургом. Специалист должен обсудить ожидания пациента, рассказать о возможных рисках и побочных эффектах, а также — о своем опыте и квалификации.

«При использовании филлеров важно придерживаться принципа постепенности. Лучше начать с небольшого количества и постепенно его увеличивать, чтобы достичь желаемого результата, — говорит врач-косметолог. — Помните, что эффект от филлеров не вечный. Обычно они рассасываются в период от нескольких месяцев до года. Тогда процедуру приходится повторять».

Ранее пластический хирург Дарья Фетисова предупредила об опасности популярных процедур для красоты. Например, по ее словам, контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением.

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    Вера Владзиевская
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