Хирург предупредила об опасности популярных процедур для красоты

Пластический хирург Фетисова: контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением

Контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением, предупредила пластический хирург Дарья Фетисова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала вредящие красоте и здоровью популярные процедуры.

Фетисова отметила, что проблемы многих пациентов начинаются с того, что они выбирают процедуры по отзывам или советам в интернете. Она предупредила, что каждая косметологическая процедура не является абсолютно безопасной. Однако при правильно выбранной методике риски сводятся к минимуму.

В то же время от некоторых манипуляций нужно отказаться всем, добавила пластический хирург. Контурная пластика носа с использованием филлера на основе гиалоурановой кислоты — одна из таких разрекламированных процедур, говорит Фетисова. Миф, что она может заменить ринопластику, не имеет оснований, уверяет собеседница «Ленты.ру».

У этой процедуры неконтролируемый результат. Спустя некоторое время у пациента может значительно расшириться и расползтись в объеме нос, а также даже может испортиться зрение Дарья Фетисова пластический хирург

Маркетологи создали нитевому лифтингу репутацию процедуры по подтяжке лица без операции, продолжила Фетисова. На самом же деле нитями достигается эффект уплотнения тканей и легкой подтяжки. При неправильном выборе этапов коррекции многие рискуют остаться с визуальным натяжением, буграми, деформацией лица и даже заразится инфекциями, предупредила пластический хирург.

Часто операции проводят несертифицированными нитями. Поэтому, обращаясь к косметологу, проверяйте все документы. Не только врача, но и препаратов, с которыми он работает Дарья Фетисова пластический хирург

Процедуру с Plasma Pen — плазменной ручкой — проводят для уменьшения морщин, растяжек и шрамов, удаления пигментных пятен, неудачного татуажа, следов постакне, родинок и бородавок, разъяснила Фетисова. Также косметологи обещают эффект безоперационной блефаропластики, но при этом, по словам Фетисовой, недоговаривают, что Plasma Pen сильно травмирует ткани на лице.

«Контурная пластика губ корректирует форму и увеличивает объем. Эта популярная процедура тоже может обернуться трагедией! — предупредила пластический хирург. — Прежде всего опасности связаны с неправильно подобранными препаратами и старой техникой, которой пользуются косметолог».

В результате после контурной пластики губ могут появиться кривые губы с комками, повреждения сосудов, продолжила Фетисова. Проводить процедуру должен только специалист с высшим медицинским образованием и опытом, заключила она.

Ранее Дарья Фетисова назвала способ дольше выглядеть моложе. Она отметила, что признаком молодости является худое лицо.