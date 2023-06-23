Хирург предупредила об опасности популярных процедур для красоты
Контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением, предупредила пластический хирург Дарья Фетисова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала вредящие красоте и здоровью популярные процедуры.
Фетисова отметила, что проблемы многих пациентов начинаются с того, что они выбирают процедуры по отзывам или советам в интернете. Она предупредила, что каждая косметологическая процедура не является абсолютно безопасной. Однако при правильно выбранной методике риски сводятся к минимуму.
В то же время от некоторых манипуляций нужно отказаться всем, добавила пластический хирург. Контурная пластика носа с использованием филлера на основе гиалоурановой кислоты — одна из таких разрекламированных процедур, говорит Фетисова. Миф, что она может заменить ринопластику, не имеет оснований, уверяет собеседница «Ленты.ру».
У этой процедуры неконтролируемый результат. Спустя некоторое время у пациента может значительно расшириться и расползтись в объеме нос, а также даже может испортиться зрение
Маркетологи создали нитевому лифтингу репутацию процедуры по подтяжке лица без операции, продолжила Фетисова. На самом же деле нитями достигается эффект уплотнения тканей и легкой подтяжки. При неправильном выборе этапов коррекции многие рискуют остаться с визуальным натяжением, буграми, деформацией лица и даже заразится инфекциями, предупредила пластический хирург.
Часто операции проводят несертифицированными нитями. Поэтому, обращаясь к косметологу, проверяйте все документы. Не только врача, но и препаратов, с которыми он работает
Процедуру с Plasma Pen — плазменной ручкой — проводят для уменьшения морщин, растяжек и шрамов, удаления пигментных пятен, неудачного татуажа, следов постакне, родинок и бородавок, разъяснила Фетисова. Также косметологи обещают эффект безоперационной блефаропластики, но при этом, по словам Фетисовой, недоговаривают, что Plasma Pen сильно травмирует ткани на лице.
«Контурная пластика губ корректирует форму и увеличивает объем. Эта популярная процедура тоже может обернуться трагедией! — предупредила пластический хирург. — Прежде всего опасности связаны с неправильно подобранными препаратами и старой техникой, которой пользуются косметолог».
В результате после контурной пластики губ могут появиться кривые губы с комками, повреждения сосудов, продолжила Фетисова. Проводить процедуру должен только специалист с высшим медицинским образованием и опытом, заключила она.
Ранее Дарья Фетисова назвала способ дольше выглядеть моложе. Она отметила, что признаком молодости является худое лицо.