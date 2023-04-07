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16:22, 7 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала способ дольше выглядеть моложе

Пластический хирург Дарья Фетисова назвала худое лицо признаком молодости

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Худое лицо является одним из главных признаков молодости, считает пластический хирург, врач-косметолог Дарья Фетисова. Способы выглядеть моложе и свежее как можно дольше она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что старение лица — это неизбежное явление, происходящее независимо от типа кожи. Однако люди стареют с разной скоростью, и те, у кого лицо остается более худым, дольше выглядят моложе. По ее словам, до 35 лет можно поддерживать овал лица, устранять морщины, углубления и пигментные пятна с помощью косметологии (инъекций, пилингов и чисток). Эти процедуры останавливают старение кожи лица из-за одновременной атрофии эпидермиса, лицевых мышц, жировой ткани и даже костей, пояснила пластический хирург.

Со временем уменьшается костная масса лица, особенно скуловая кость. Это так называемая опора, удерживающая кожу и ткани. Чем старше человек, тем сильнее сжимается эта кость, а после и вовсе полностью рассасывается. Эта костная резорбция заставляет ткани лица «съезжать» вниз

Дарья Фетисовапластический хирург

Избежать возрастных изменений помогает косметологическая процедура «худое лицо», во время которой уменьшают количество жира на лице и создают точки фиксации в области скул и подбородка. В результате на лице появляются мягкие переходы и четкие линии, из-за чего лицо выглядит свежее, пояснила пластический хирург.

После 45 лет процесс старения ускоряется. Женский организм переживает гормональную перестройку, что активно влияет на все органы, в том числе и на кожу. Из-за недостаточной выработки коллагена и гиалоурановой кислоты, кожа теряет упругость, появляются морщины, продолжила Фетисова.

На этом этапе возможно скорректировать изменения с помощью пластической хирургии. Избавиться от нависающего верхнего века, а также избыточного и несвежего нижнего века помогает блефаропластика. Результат операции — полное избавление от «мешков» под глазами и даже изменение размера глаз

Дарья Фетисовапластический хирург
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Фетисова рассказала, что скорректировать овал лица, избавиться от массивной шеи или второго подбородка поможет липосакция лица, после которой женщина выглядит гораздо моложе. Такая процедура, по ее словам, иногда требуется и молодым девушкам, у которых есть генетическая предрасположенность к полноте.

В заключение врач напомнила, что, чтобы достойно выглядеть в зрелом возрасте, начинать следить за кожей нужно как можно раньше.

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Вера Владзиевская
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