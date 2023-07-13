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18:49, 13 июля 2023Ценности

Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке

Британская актриса Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке в Лондоне

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская актриса Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке перед журналистами на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне. Соответствующие кадры публикует PageSix.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость предстала в брючном блестящем костюме терракотового оттенка, блейзер которого частично обнажил ее грудь. При этом звезда продемонстрировала черный кружевной бюстгальтер, смущенно прикрыв его рукой. Кроме того, Блант распустила светлые волосы, уложив их в локоны.

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Актриса Флоренс Пью обняла коллегу и помогла ей вовремя спрятать область декольте, чтобы вновь позировать на камеру. На опубликованных фото видно, что звезда, в свою очередь, посетила красную дорожку в синем коротком платье с глубоким вырезом и без белья. Она дополнила образ золотыми украшениями с бриллиантами от бренда Tiffany & Co. Помимо этого, артистка надела белые туфли на тонком каблуке и сделала макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июле Флоренс Пью вышла в свет в прозрачном платье без белья. Знаменитость посетила показ Valentino Haute Couture в прозрачном лавандовом платье длины макси с глубоким вырезом в области декольте и шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя грудь.

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    Екатерина Ештокина
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