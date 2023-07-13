Лавров вызвал настоящий ажиотаж среди журналистов на форуме АСЕАН

Желающие сделать селфи с Лавровым журналисты устроили давку на форуме АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров вызвал настоящий ажиотаж и давку, выйдя сфотографироваться к иностранным журналистам на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По пути на двустороннюю встречу российский министр неожиданно свернул к заграждениям, за которыми находились иностранные СМИ. Десятки журналистов бросились к Лаврову с просьбой сделать селфи.

В первых рядах оказалась индонезийская журналистка Алийя Бунга, которая выучила русский язык во время учебы в Санкт-Петербурге. По ее словам, Лавров предложил ей сфотографироваться, а потом взял за руку, отчего у девушки «заколотило сердце». «Он очень популярен здесь, он очень положительный персонаж для журналистов», — рассказала она.

Ранее Лавров подарил генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну гигантскую матрешку с его портретом. «Это символ нашего сотрудничества», — сказал российский министр, вручая подарок. Как пояснили «Ленте.ру» в российской делегации, дарение персональных матрешек генсекам АСЕАН — давняя традиция, и каждая новая матрешка изготавливается в чуть большем размере, чтобы вместить предыдущие.