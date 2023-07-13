Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 13 июля 2023Мир

Лавров вызвал настоящий ажиотаж среди журналистов на форуме АСЕАН

Желающие сделать селфи с Лавровым журналисты устроили давку на форуме АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров вызвал настоящий ажиотаж и давку, выйдя сфотографироваться к иностранным журналистам на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По пути на двустороннюю встречу российский министр неожиданно свернул к заграждениям, за которыми находились иностранные СМИ. Десятки журналистов бросились к Лаврову с просьбой сделать селфи.

В первых рядах оказалась индонезийская журналистка Алийя Бунга, которая выучила русский язык во время учебы в Санкт-Петербурге. По ее словам, Лавров предложил ей сфотографироваться, а потом взял за руку, отчего у девушки «заколотило сердце». «Он очень популярен здесь, он очень положительный персонаж для журналистов», — рассказала она.

Ранее Лавров подарил генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну гигантскую матрешку с его портретом. «Это символ нашего сотрудничества», — сказал российский министр, вручая подарок. Как пояснили «Ленте.ру» в российской делегации, дарение персональных матрешек генсекам АСЕАН — давняя традиция, и каждая новая матрешка изготавливается в чуть большем размере, чтобы вместить предыдущие.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского уличили в попытке шантажировать НАТО. Чем закончился саммит альянса для Украины?

    Тренер назвала лучший способ избавиться от второго подбородка

    В Британии назвали самого страшного врага Украины в Европе

    Российский тревел-блогер раскрыл необычные способы борьбы с похмельем в Польше

    В российском городе объявили режим повышенной готовности из-за уровня рек

    Депутат Госдумы опубликовал заявление командующего 58-й армией об отстранении

    Лавров вызвал настоящий ажиотаж среди журналистов на форуме АСЕАН

    Блогерша нашла способ смастерить бюстгальтер из старой вещи

    США обвинили в попытке объединить страны НАТО против Китая с помощью Украины

    Мужчина нашел на своем участке в Подмосковье дрон с камерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости