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10:51, 13 июля 2023Россия

Турчак назвал политическим шоу публикацию заявления генерала «Спартака»

Турчак назвал политическим шоу публикацию Гурулевым заявления генерала «Спартака» Попова
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Минобороны РФ

Публикация заявления командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерала-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» о том, что он отстранен от службы, является политическим шоу. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в Telegram-канале.

Ранее депутат Андрей Гурулев опубликовал заявление Попова, в котором говорилось, что его отстранили от службы после того, как он, по его словам, затронул проблемные вопросы, которые существуют в армии, и высказал свое мнение «откровенно и предельно жестко». Из-за этого, как считает Попов, старшее начальство увидело в нем опасность и за один день «состряпало приказ министра обороны» об отстранении от службы.

«То, что "депутат" Гурулев его (заявление — прим. "Ленты.ру") каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — написал Турчак.

По его словам, заявление Попова было непубличным и изначально размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. Российский политик, рассуждая о деятельности Попова, оценил ее фразой «такими командирами Родина может гордиться» и указал, что армия должна оставаться вне политики.

Попов служил в войсках Северо-Кавказского округа и окончил академию Генштаба. Он был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в 2016 году. Точных данных о том, когда он возглавил 58-ю армию, нет. В июне Попов рассказывал о боях на запорожском направлении и заявлял, что важную роль на линии соприкосновения сыграли минные поля.

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    Анастасия Шейкина
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