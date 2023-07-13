Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:49, 13 июля 2023Интернет и СМИ

В Британии прокомментировали поведение Зеленского на саммите НАТО

The Guardian: Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватель британского издания The Guardian Дэн Саббах прокомментировал поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.

По мнению Саббаха, когда украинский лидер прибыл на саммит альянса, «было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору». В частности, омрачить саммит могло заявление Зеленского о решении НАТО по Украине. Однако поведение президента Украины «не осталось незамеченным» лидерами Запада, которые оказали «значительную помощь» украинской стороне.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией. При этом американский лидер высказал мнение, что украинский президент остался удовлетворенным после саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    В российском селе пожар охватил около 40 домов

    Высокопоставленных наркологов обвинили в крупном мошенничестве

    В Британии прокомментировали поведение Зеленского на саммите НАТО

    Стало известно о шантаже Зеленского на саммите НАТО

    Раскрыты интересы Польши на Украине

    Илон Маск занялся созданием искусственного интеллекта для осознания вселенной

    Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

    Футболист Аршавин назвал секс своим коньком

    Воздушный шар с пассажирами повис на ЛЭП и загорелся в Липецкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости