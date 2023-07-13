Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе

Парикмахер Пол Ральф посоветовал наносить на волосы спрей от солнца для их защиты

Парикмахер Пол Ральф назвал главные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующую информацию публикует The Sun.

В первую очередь специалист рассказал, что зачастую люди с тонкими прядями избегают использования кондиционера из-за ложного предположения, что он утяжеляет их. «Без него волосы становятся уязвимыми, в результате чего они ослабевают и ломаются. Найдите кондиционер, предназначенный именно для тонких волос, у которого будет более легкая текстура. Средство закроет кутикулу и предотвратит повреждение волос из-за ежедневного воздействия», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт заявил, что прическу, как и кожу, необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей. Ральф посоветовал перед выходом на солнце наносить специальный спрей. «Особенно опасно выходить без защиты с окрашенными волосами. Солнечные лучи не только исказят оттенок волос, но и высушат их по всей длине», — предупредил собеседник издания.

В июне трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Врач рассказала, что в составе сухого шампуня присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.