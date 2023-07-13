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20:41, 13 июля 2023Ценности

Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе

Парикмахер Пол Ральф посоветовал наносить на волосы спрей от солнца для их защиты

Фото: Taylor Smith / Unsplash

Парикмахер Пол Ральф назвал главные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующую информацию публикует The Sun.

В первую очередь специалист рассказал, что зачастую люди с тонкими прядями избегают использования кондиционера из-за ложного предположения, что он утяжеляет их. «Без него волосы становятся уязвимыми, в результате чего они ослабевают и ломаются. Найдите кондиционер, предназначенный именно для тонких волос, у которого будет более легкая текстура. Средство закроет кутикулу и предотвратит повреждение волос из-за ежедневного воздействия», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт заявил, что прическу, как и кожу, необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей. Ральф посоветовал перед выходом на солнце наносить специальный спрей. «Особенно опасно выходить без защиты с окрашенными волосами. Солнечные лучи не только исказят оттенок волос, но и высушат их по всей длине», — предупредил собеседник издания.

В июне трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Врач рассказала, что в составе сухого шампуня присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.

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    Екатерина Ештокина
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