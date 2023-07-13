Лавров отозвался о характере главы НАТО

Министр иностранных дел России Лавров: у главы НАТО Столтенберга нордический характер

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обладает нордическим характером. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН министр иностранных дел России Сергей Лавров, предает корреспондент Ленты.ру.

«Давно знаю Столтенберга. Характер нордический, говорит прямо, не стихами», — поделился своим мнением о главе Североатлантического альянса Лавров.

Ранее Лавров обвинил своих западных коллег и, в частности, Столтенберга в непрофессиональном поведении. По его словам, непрофессионально раскрывать свои планы — это одна из современных черт поведения западных партнеров.

До этого российский министр заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью, и поэтому его изречения сложно рассматривать всерьез.