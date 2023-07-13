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18:32, 13 июля 2023Мир

Херш сообщил об ожидаемом США российском наступлении на Украине

Сеймур Херш: США полагают, что Россия справится с ВСУ и начнет свое наступление в августе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В США полагают, что российские войска легко справятся с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начнут свою наступательную операцию в августе. Об этом в своей статье на платформе Substack сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

По словам неназванного официального лица, с настоящей проблемой Украина может столкнуться, когда российская армия, скорее всего, в августе, легко справится с контрнаступлением ВСУ и начнет собственную масштабную наступательную операцию.

Херш также объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ. По его словам, они больше не пишут о нем из-за его провала. Кроме того, он отметил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия не только для Киева, но и для Вашингтона.

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    Семен Александров
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