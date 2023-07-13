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16:39, 13 июля 2023Мир

Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

Сеймур Херш: американские СМИ больше не пишут о контрнаступлении ВСУ из-за его провала

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Американские СМИ больше не пишут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его провала. Причину замалчивания этой темы в западных СМИ объяснил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

«Внимательные читатели газет The Washington Post и The New York Times могли догадаться о неудачном ходе нынешнего контрнаступления на Украине, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии исчезли с первых полос изданий», — заявил Херш.

По его словам, контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия не только для Киева, но и для Вашингтона, особенно для администрации американского президента Джо Байдена и стран НАТО. Он отметил, что, когда американские журналисты пишут о ситуации на Украине, они опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, которые не видят реальную катастрофу украинского контрнаступления.

Херш также заявил со ссылкой на неназванного чиновника, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта. Чиновник подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «облажалась» в ситуации на Украине.

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    Семен Александров
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