Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. После этого глава региона обратился к ФСБ и поблагодарил силовиков за бдительность.

Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики. Сергей Аксенов глава Крыма

Диверсанты были завербованы Украиной

В ФСБ рассказали, что к диверсии причастны 25-летний мужчина и его 24-летняя сожительница. В апреле пара забрала из схрона в Севастополе взрывное устройство. Его они пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Их план не осуществился, потому что злоумышленников задержали в момент совершения преступления.

Как заявил Аксенов, причастные к теракту уже задержаны. Он отметил, что они были завербованы украинскими спецслужбами. Эту информацию подтвердили в ФСБ. В октябре 2023 года мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Потом он предложил выполнять задания украинских спецслужб сожительнице. Вместе они фотографировали места, где живут военные, располагаются средства противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса в Крыму.

ФСБ опубликовала допрос одного из подозреваемых

В отношении двух подозреваемых следователи завели уголовное дело о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Россиян арестовали. Они уже сознались в содеянном и сотрудничают со следствием. Допрос одного из фигурантов дела сняли на видео.

На кадрах мужчина рассказывает, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах противовоздушной обороны, прикрывающих Крымский мост. Также он объясняет, как происходило его общение с куратором. Его лицо скрыто.

Он мне отправил скриншот, и там была нарисована рельса и на рельсе было нарисовано, куда закладывать взрывное устройство подозреваемый из допроса ФСБ

Подозреваемый также рассказал, что кураторы предлагали ему научиться управлять небольшим беспилотником. Заказчики предлагали ударить по средствам ПВО в районе Керчи с помощью дрона, однако они не смогли передать БПЛА исполнителю.

Ранее в Керчи задержали безработного 30-летнего жителя, который планировал совершить теракт на железной дороге. Мужчину тоже завербовали украинские спецслужбы. С помощью самодельной взрывчатки он хотел подорвать рельсы, чтобы нарушить поставки топлива в зону СВО. Преступление он готовился совершить с декабря 2023 года по апрель 2024-го.