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16:10, 13 июля 2023Мир

Херш оценил влияние кассетных боеприпасов на ход конфликта на Украине

Сеймур Херш: отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта. Об этом сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.

«В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта», — цитирует Херш слова источника.

Чиновник подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «облажалась» в ситуации на Украине.

Кассетные боеприпасы разбрасывают на больших площадях «бомбы», которые могут не взорваться при ударе, поэтому представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Более 100 стран объявили это оружие вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США, Украина и Россия не подписали этот запрет.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.

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    Виктория Кондратьева
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